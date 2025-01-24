24 января, 17:05Город
Два участка набережной Сходненского канала благоустроили в Москве
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы
Два участка набережной Сходненского канала привели в порядок в Москве. Теперь горожане там могут гулять, кататься на велосипедах и тренироваться, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, на территории от Восточного моста до стадиона "Тушино" обновили существующие и сделали новые дорожки, модернизировали фонари, отремонтировали детские площадки, продлили дорожку для бега и велосипедных прогулок. Помимо этого, напротив дома 29, корпуса 1, по Лодочной улице сделали спортивный зал под открытым небом с комплексом "Русский ниндзя".
На левом берегу Сходненского канала на участке от Западного моста до Канала имени Москвы привели в порядок дорожки, обновили освещение и озеленили территорию.
Вице-мэр добавил, что в рамках проекта обновили спортивную зону на пересечении Большой и Малой Набережной улиц. Горожане могут там тренироваться с видом на Москву-реку.
Ранее завершилось благоустройство территории около станции метро "Водный стадион". Специалисты установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли в более удобные для москвичей места, заменили более 190 старых фонарей и смонтировали свыше 120 уличных торшеров.
Кроме того, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.