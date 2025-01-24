Два участка набережной Сходненского канала благоустроили в Москве

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Два участка набережной Сходненского канала привели в порядок в Москве. Теперь горожане там могут гулять, кататься на велосипедах и тренироваться, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на территории от Восточного моста до стадиона "Тушино" обновили существующие и сделали новые дорожки, модернизировали фонари, отремонтировали детские площадки, продлили дорожку для бега и велосипедных прогулок. Помимо этого, напротив дома 29, корпуса 1, по Лодочной улице сделали спортивный зал под открытым небом с комплексом "Русский ниндзя".

На левом берегу Сходненского канала на участке от Западного моста до Канала имени Москвы привели в порядок дорожки, обновили освещение и озеленили территорию.

Вице-мэр добавил, что в рамках проекта обновили спортивную зону на пересечении Большой и Малой Набережной улиц. Горожане могут там тренироваться с видом на Москву-реку.

Ранее завершилось благоустройство территории около станции метро "Водный стадион". Специалисты установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли в более удобные для москвичей места, заменили более 190 старых фонарей и смонтировали свыше 120 уличных торшеров.

Кроме того, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.