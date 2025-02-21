Работа станции "Лужники" Московской канатной дороги изменится 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа станции "Лужники" Московской канатной дороги будет ограничена 23 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале спортивно-туристического комплекса Воробьевы горы.

Станция будет закрыта уже с 15 часов, высадка и посадка пассажиров будет осуществляться со станции Воробьевы горы. Канатная дорога и горнолыжный комплекс завершат свою работу в 20 часов.

"23 февраля парковка вдоль улицы Косыгина будет бесплатной", – добавили там.

Ранее в пресс-службе канатной дороги отмечали, что обладатели военного билета 23-го числа смогут прокатиться по дороге со скидкой в 23%. Акция действует для всех, кто перед покупкой билета в кассе покажет соответствующий документ. Скидка не суммируется с текущими акциями.

