Полевая кухня и концерты ждут москвичей в День защитника Отечества

Большую культурно-развлекательную программу подготовили в Москве ко Дню защитника Отечества. Какие мероприятия ждут жителей столицы в честь 23 февраля – в нашем материале.

Праздник на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Свыше 30 событий подготовили для москвичей на ВДНХ ко Дню защитника Отечества. К примеру, в центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 и 19:30 организуют экскурсии "Герои космоса". Их центральная тема – военное прошлое космонавтов, работа ученых и инженеров.

Блюдами полевой кухни угостят в павильоне "Дом российской кухни". С 14:00 до 14:30 здесь приготовят гороховый суп с салом, с 15:00 до 15:30 угостят макаронами по-флотски, а с 16:00 до 16:30 – суворовской кашей.

Семейные активности организует музей "Атом". В 13:00 и 18:00 здесь пройдут мастер-классы "Техника по-мужски", где взрослые и дети узнают о силе как физическом феномене и поучаствуют в опытах с коромыслом, клином и гидравлической машиной. Кроме того, в 17:00 и 19:00 запланирована экскурсия "Они ковали атомный щит страны", во время которой расскажут об истории советского атомного проекта и вкладе в его развитие физиков Игоря Курчатова и Юлия Харитона.



А в тематическом парке "Орион" будет действовать специальная акция: гости в военной форме, с наградами или удостоверением участника боевых действий (а также любым аналогичным документом) получат право бесплатно прокатиться на канатной дороге. Причем сделать это можно будет как одному, так и с близкими. Информация о других мероприятиях есть на сайте ВДНХ.

Музыка и история

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Концерт "Фанфары Победы – защитникам Отечества – 2025!" состоится в Музее Победы 23 февраля в 12:00. Его центральным событием станет выступление более 600 юных музыкантов сводных духовых оркестров и хоров с композициями о России, мужестве и героизме ее защитников.

В 14:00 в кинотеатре "Поклонка", который находится в Музее Победы, состоится открытие выставки "Легенды советского кино". Почувствовать дух того времени удастся через уникальные экспонаты, включая афиши и плакаты фильмов, а также оборудование для съемок. В 16:00 здесь же начнется показ картины "Два бойца" режиссера Леонида Лукова, которая вышла в 1943 году. Это история о крепкой дружбе солдат, воевавших в 1941-м на Ленинградском фронте.

А в 18:00 в Музее Победы состоится концерт "Позывной – Герой" с песнями о подвигах бойцов СВО. Среди участников добровольцы гуманитарных миссий, солисты и творческие коллективы военнослужащих, группы "Наши", "Сарма 38", "Чапаев", Дмитрий Дунаев и другие артисты.

Об этих и других событиях подробнее можно узнать на сайте учреждения. При этом бесплатным вход в Музей Победы и его филиалы будет для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, курсантов и кадетов. Главное – предъявить подтверждающий документ.

Праздник в кино

Фото: кадр из фильма "28 панфиловцев"; режиссер – Ким Дружинин, Андрей Шальопа; производство – "28 панфиловцев", Libyan Palette Studios

Ко Дню защитника Отечества в Москве запланированы бесплатные показы в рамках программы "Москино. Во имя памяти". 23 февраля зрителей приглашают на просмотр фильма "28 панфиловцев" о подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова в 1941 году. В кинотеатре "Вымпел" сеанс начнется в 10:00, в "Жуковском" – в 10:30, в "Космосе" – в 12:00, а в "Ангаре" – в 13:00.

Кроме того, в этот же день покажут фильм Федора Бондарчука "Сталинград", посвященный событиям Сталинградской битвы. Начало в кинотеатре "Спутник" в 10:00, "Искра" – 12:00, "Сатурн" – 12:00, "Тула" – 17:00. Вход на все сеансы – по предварительной регистрации на сайте "Москино".

А в кинопарке "Москино" 22 и 23 февраля состоятся заключительные показы спектакля "Соборная площадь" о борьбе русского народа с польскими захватчиками в Смутное время. Постановка объединяет в себе элементы театра и кино: одновременно с трехмерными видеопроекциями в ней есть каскадерские трюки, танцы и вокальные номера.

В разные дни в спектакле задействованы такие звезды, как Дмитрий Певцов, Елена Захарова, Валерий Николаев, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Анна Большова, Ольга Кабо и другие. Билеты продаются на сайте mos.ru, при этом в стоимость включено и посещение кинопарка.

Игры и мастер-классы

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Развлечения организуют и на Южном речном вокзале – начало активностей запланировано на 13:00. Посетители всех возрастов смогут принять участие в квизах и играх о технике безопасности в транспорте и повседневной жизни. Не менее увлекательными и познавательными станут мастер-классы по первой медицинской помощи и вязанию морских узлов. Еще здесь установят VR-тренажер, на котором тренируются спасатели: юным гостям дадут попробовать потушить виртуальный пожар.

Весь день на площадке будет открыта выставка мотоциклов МЧС. Кроме того, в честь 23 февраля желающие смогут отправить близким поздравительные открытки.

Интерактив подготовили и в галерее "Пересветов переулок". В 15:00 на мастер-классе "Мореходная азбука" расскажут, как моряки передавали сообщения на расстоянии с помощью флагов разных цветов и форм, и покажут, как собрать собственную модель мини-корабля и зашифровывать с помощью Азбуки Морзе свое имя.

