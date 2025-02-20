Шесть объектов образования возвели инвесторы в ЦАО за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четыре детских сада и две школы возвели инвесторы в Центральном административном округе Москвы за пять лет. Их площадь превышает 27 400 квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Суммарно они рассчитаны на 1 209 учеников и воспитанников. Объекты расположены в районах Хамовники, Пресненском и Таганском", – уточнил вице-мэр столицы.

За счет внебюджетных средств была построена школа-лаборатория "Новый взгляд" площадью 18 тысяч квадратных метров. Для 540 учеников появились спортивные, творческие пространства, кабинеты для изучения иностранных языков, информатики и других дисциплин, отметил Ефимов.

В процессе строительства специалисты применяли интегрированный метод, который включает в себя работы по улучшению и озеленению прилегающих участков, а также установку современного оборудования в зданиях. Особое внимание они уделили потребностям граждан с ограниченными возможностями.

"В Таганском районе Центрального административного округа также построили образовательный центр "Школы сотрудничества" на 293 места площадью около двух тысяч квадратных метров", – добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, в центре школьники могут заниматься по программам дополнительного образования. В здании обустроены актовый, спортивный залы, библиотека и читальный зал, а также лаборатории.

За прошедшие пять лет в СЗАО девелоперы возвели 19 объектов образования более чем на шесть тысяч мест. Только за 2024 год на северо-западе столицы появилось свыше 37 тысяч квадратных метров образовательных объектов. Застройщики построили два частных детсада и крупный учебный комплекс, рассчитанные на 1 175 воспитанников.