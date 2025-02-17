Новая школа на 1,8 тыс мест появится в Даниловском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новая школа, которую смогут посещать 1,8 тысячи учеников, появится на проспекте Андропова в Даниловском районе. Строительство здания будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Предполагается, что школу возведут за счет городского бюджета на участке, площадь которого составляет 3,2 гектара, уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская указала, что образовательное учреждение планируется построить на пустом участке, который располагается неподалеку от станции метро "Технопарк" и платформы ЗИЛ МЦК.

В настоящий период на территории этого района ведется активная жилая застройка. Там появляются все больше различных объектов инфраструктуры. При этом строительство новой школы позволит обеспечить семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома.

Вместе с тем новый образовательный комплекс появится в микрорайоне Десна района Новые Ватутинки в Троицке. В него войдут школа на 1 350 мест и детский сад для 350 воспитанников. После завершения строительства объект передадут городу.

