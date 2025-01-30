Новый образовательный комплекс появится в Троицке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый образовательный комплекс появится в микрорайоне Десна района Новые Ватутинки в Троицке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строители завершают монтаж монолитной части, выполняют гидроизоляцию стен и засыпают котлован. Образовательный комплекс включит в себя школу на 1 350 мест и детский сад для 350 воспитанников. После завершения строительства объект передадут городу.

"В составе школы предусмотрят лабораторно-исследовательские комплексы, зал для проведения мероприятий и ИТ-полигон. В проекте также предусмотрен амфитеатр", – отметил Ефимов.

Кроме того, ученикам и воспитанникам будут доступны универсальные и специализированные кабинеты и студии, залы, кабинет для занятий с педагогом-психологом, гимнастический зал и два спортзала.



"В универсальных и специализированных учебных кабинетах большая поверхность стен будет выполнена из магнитно-маркерного покрытия, на котором можно рисовать, а в спортивном зале предусмотрены панорамные окна", – отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Медиатека будет оснащена специальной лестницей-амфитеатром, где ученики смогут отдыхать в перерывах, а на территории вокруг школы возведут зону для занятий спортом с различными площадками. В частности, появятся места для мини-футбола, тенниса, баскетбола и волейбола. Завершить строительство комплекса планируется в 2026 году.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство социального объекта общей площадью 26,6 тысячи квадратных метров в феврале прошлого года. Контроль хода строительства осуществляют инспекторы комитета, регулярно проводя выездные проверки", – отметил руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Ефимов рассказывал, что на юге Москвы за пять последних лет возвели 22 объекта образования общей площадью свыше 105 тысяч квадратных метров. Суммарно объекты рассчитаны почти на 6 тысяч школьных и дошкольных мест. Строительство объектов образования идет за счет городского бюджета и внебюджетных средств.

