Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве создадут более трех тысяч рабочих мест с помощью строительства новых объектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В столице планируют возвести: школу с детским садом на 725 человек в Печатниках, гостиничный комплекс в Нагатинском Затоне, а также многофункциональный комплекс и гостиницу в Нижегородском районе.

Как отметил мэр столицы, проекты реализуются за счет частных вложений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

"Инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, предоставляется льгота по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство", – сказал Собянин.

Подать заявку можно через инвестиционный портал Москвы.

Между тем столица передала в 2024 году инвесторам более 15 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. На 9 участках в СЗАО застройщики возведут производственные, спортивные, деловые здания. Инвесторы обязались завершить строительство в течение следующих пяти лет.