14 февраля, 07:15Мэр Москвы
Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве создадут более трех тысяч рабочих мест с помощью строительства новых объектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
В столице планируют возвести: школу с детским садом на 725 человек в Печатниках, гостиничный комплекс в Нагатинском Затоне, а также многофункциональный комплекс и гостиницу в Нижегородском районе.
Как отметил мэр столицы, проекты реализуются за счет частных вложений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
"Инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, предоставляется льгота по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство", – сказал Собянин.
Подать заявку можно через инвестиционный портал Москвы.
Между тем столица передала в 2024 году инвесторам более 15 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. На 9 участках в СЗАО застройщики возведут производственные, спортивные, деловые здания. Инвесторы обязались завершить строительство в течение следующих пяти лет.
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