Семь детских садов возвели девелоперы в ТиНАО в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2024 году девелоперы возвели в ТиНАО 7 детских садов, один их которых входит в состав образовательного комплекса. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что в общей сложности дошкольные учреждения рассчитаны более чем на 1,8 тысячи мест. Суммарная площадь объектов превышает 27 тысяч квадратных метров.

Два детских сада появились во Внукове, еще два – в Коммунарке, остальные – в Бекасове, Щербинке и Троицке. После завершения строительных работ все 7 детсадов передали в систему столичного образования, уточнил Ефимов.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что одно из учреждений построили в августе 2024 года в Щербинке. Его площадь составляет более трех тысяч "квадратов". В здании предусмотрено 10 групповых ячеек, оно рассчитано на 250 мест.

Еще один детсад площадью около пяти тысяч "квадратов" возвели прошлым летом во Внукове. Там оборудовали 14 групповых ячеек, здание рассчитано на 350 воспитанников, отметил Овчинский.

Кроме того, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что инспекторы комитета за все время строительства объектов провели 50 выездных проверок. Они оценивали качество работ и стройматериалов.

Между тем в микрорайоне Десна района Новые Ватутинки в Троице появится новый образовательный комплекс. Он включит в себя школу на 1 350 учащихся и детсад на 350 мест. В составе школы будут лабораторно-исследовательские комплексы, зал для мероприятий, IT-полигон и амфитеатр.