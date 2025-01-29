Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве завершилось строительство школы на 825 мест, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, все работы в здании на Волоколамском шоссе проводил инвестор. Теперь, по словам Собянина, инвестор безвозмездно передаст учреждение городу.

Проект здания стал победителем столичной премии в области архитектуры и градостроительства 2023 года в номинации объектов образования. Внутри учреждения для педагогов и учащихся сделали универсальные и специализированные кабинеты, а также креативное пространство по типу университетского кампуса с лабораторно-исследовательскими комплексами.

При этом центральным элементом школы стал атриум, который, как отметил Собянин, можно использовать в качестве актового зала или площадки для мероприятий. Вместе с тем территорию обустроили беговыми дорожками и площадками для занятий игровыми видами спорта. Рядом организовали учебно-опытную часть с теплицами.

Мэр уточнил, что корпус войдет в комплекс школы № 58, а первых учеников здесь примут уже в новом учебном году.

Собянин также указал на активную работу над реорганизацией территории бывшего Тушинского аэродрома. В данный момент специалисты возводят жилье и социальную инфраструктуру. Помимо этого, в пользовании у горожан уже есть храм, культурно-выставочный центр и теннисный центр, также работают стадион "Спартак", уникальный спорткомплекс "Чкалов Арена".

Между тем к 2026 году планируют достроить школу на 675 мест в Нагатино-Садовниках. На площади 17 тысяч квадратных метров развернутся три блока от трех до четырех этажей, которые будут объединены подземным помещением с инженерными установками и прокладками коммуникаций.

В самом здании обустроят не только универсальные и особые учебные кабинеты и актовый зал, но и гимнастический и универсальный спортивные залы. Также учреждение оснастят лабораториями, а на территории рядом с ним будут созданы зоны отдыха и спортивные площадки.

