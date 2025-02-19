Девелоперы возвели в СЗАО 19 объектов образования за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие пять лет девелоперы возвели в СЗАО 19 объектов образования на более чем шесть тысяч мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Их совокупная площадь превышает 107,5 тысячи квадратных метров. Школы и детские сады появились в районах Хорошёво-Мнёвники, Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево", – отметил Ефимов.

Только за 2024 год на северо-западе столицы появилось свыше 37 тысяч квадратных метров образовательных объектов. Застройщики построили два частных детсада и крупный учебный комплекс, рассчитанные на 1 175 воспитанников.

"В начале 2025 года девелопер завершил строительство школы на 825 мест на территории жилого комплекса Alia. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 12,3 тысячи квадратных метров", – указал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Внутри разместили 33 учебных кабинета, а также лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, творческие мастерские и спортзалы. Кроме того, инвестор обустроил беговые треки и спортплощадки для игр в футбол, волейбол и баскетбол, а также учебно-опытную часть с теплицами.

Только за прошлый год в Москве построили более миллиона квадратных метров деловой недвижимости. Речь идет о 40 новых объектах административно-деловой инфраструктуры. Их общая площадь составляет свыше 1,2 миллиона "квадратов". Новые деловые центры возвели в девяти столичных округах и 24 районах.

