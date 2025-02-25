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Новости

25 февраля, 13:15

Новости

Мэр Москвы: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Мэр Москвы: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

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Технопарки Москвы впервые проведут "День без турникетов", куда смогут попасть все желающие. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Попасть в один из десяти технопарков, увидеть работу передовых технологий в действии и пообщаться с разработчиками можно будет с 10 по 12 марта. Например, в "Мосмедпарке" гости увидят уникальную инфраструктуру, созданную для развития биотехнологий, а в лабораториях – этапы производства лекарств и медизделий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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