Мэр Москвы: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Технопарки Москвы впервые проведут "День без турникетов", куда смогут попасть все желающие. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Попасть в один из десяти технопарков, увидеть работу передовых технологий в действии и пообщаться с разработчиками можно будет с 10 по 12 марта. Например, в "Мосмедпарке" гости увидят уникальную инфраструктуру, созданную для развития биотехнологий, а в лабораториях – этапы производства лекарств и медизделий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.