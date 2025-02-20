Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 21% за 2024 год

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Оборот столичных обрабатывающих производств в прошлом году достиг 7,9 триллиона рублей. Показатель вырос на 21,3% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

"Обрабатывающая промышленность является одной из ключевых в экономике Москвы. Она охватывает широкий спектр отраслей – от производства оборудования до выпуска одежды и продуктов. Предприятия этих отраслей обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет, создают рабочие места для высококвалифицированных кадров", – рассказала Багреева.

Значимую долю заняли пищевая промышленность (807,1 миллиарда рублей, или около 10% совокупного оборота), фармацевтическое производство (606,3 миллиарда рублей, или около 8%), а также машиностроение (375,3 миллиарда рублей, или почти 5%).

Лидирующие позиции по итогам года взяли высокотехнологичные производства, оборот которых увеличился более чем в два раза. Также рост показали компании, выпускающие изделия из дерева (до 36 миллиардов рублей, или на 49%). Мебельные фабрики смогли нарастить показатели до 46 миллиардов (47%).

Ключевую роль в росте обрабатывающей промышленности столицы сыграли малые предприятия. За прошлый год их оборот вырос на 49% и составил более двух триллионов рублей. При этом на крупные и средние предприятия приходится 5,9 триллиона.

Всего на город приходится 10,8% оборота обрабатывающей промышленности России. Продукция столичных компаний поставляется и в регионы.

"В 2024 году индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей увеличился на 17,8% по сравнению с итогами 2023-го", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки. Мэр отметил, что за последние пять лет компании увеличили объем инвестиций в 32 раза.

В 2024 году резиденты и арендаторы вложили в свое развитие 215 миллиардов рублей, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза. Свыше 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике и других отраслях.

