Фото: Москва 24/Никита Симонов

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 25 февраля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза. Ветер будет слабый, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 14 градусов, а в Подмосковье – до минус 16 градусов.

Желтый уровень опасности продлен в столичном регионе до 23:00 26 февраля из-за гололедицы, которая прогнозируется на отдельных участках дорог.

Смешанные осадки пройдут в Москве в предстоящие выходные, 1 и 2 марта. Так, в темное время суток в столице выпадет немного снега, а днем пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.