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24 февраля, 19:45

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30 площадок для масленичных гуляний с мастер-классами открылись в Москве

30 площадок для масленичных гуляний с мастер-классами открылись в Москве

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Традиционный фестиваль "Московская Масленица" подготовил для гостей три десятка площадок в разных районах столицы. Самые масштабные гуляния пройдут в центре города.

Например, в программе значатся частушки под баян, хороводы под русские народные песни, трещотки и балалайки, ледовые шоу, спектакли, музыка, кукольный театр и ремесленные мастер-классы. Среди них – гончарное мастерство, декоративная роспись, а также вышивка и создание игрушек в народном стиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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