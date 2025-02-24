30 площадок для масленичных гуляний с мастер-классами открылись в Москве

Традиционный фестиваль "Московская Масленица" подготовил для гостей три десятка площадок в разных районах столицы. Самые масштабные гуляния пройдут в центре города.

Например, в программе значатся частушки под баян, хороводы под русские народные песни, трещотки и балалайки, ледовые шоу, спектакли, музыка, кукольный театр и ремесленные мастер-классы. Среди них – гончарное мастерство, декоративная роспись, а также вышивка и создание игрушек в народном стиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.