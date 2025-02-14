Собянин: около 9,4 тыс старшеклассников обучаются в IT-классах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве работают 169 школ с профессиональными IT-классами, где обучаются около 9,4 тысячи старшеклассников. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, школьников знакомят с востребованными профессиями в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности, они посещают экскурсии и учебные дни в офисах IT-компаний.



"Популярность таких классов постоянно растет – в прошлом году в них поступило на 30% больше учеников, чем в 2023-м", – подчеркнул мэр.

В 32 столичных колледжах ребята могут обучиться девяти специальностям IT-отрасли, куда входят разработка программного обеспечения и веб-приложений, информационная безопасность, монтаж оборудования и сетей связи и многое другое. Все студенты проходят практику в компаниях.



Кроме того, в Москве открыты более 21 тысячи кружков по техническим специальностям, где учатся свыше 360 тысяч детей. Самыми популярными направлениями стали компьютерные технологии, программирование и робототехника. Ребятам рассказывают об основах программирования, учат создавать игры, мобильные приложения и сайты, также они осваивают 3D-макетирование, векторный дизайн и инженерную графику.

Между тем в московских школах растет популярность предпринимательских классов. На сегодняшний день они работают в 214 учебных заведениях. В 2024 году в них поступили на 44% больше десятиклассников, чем в 2023-м. Как отметил Собянин, предпринимательские классы созданы специально для подготовки учеников к поступлению в профильные экономические вузы.

