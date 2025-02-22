Москвичи смогут попробовать блины с икрой и форелью на рыбных рынках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбные рынки "Москва – на волне" принимают участие в фестивале "Московская Масленица", который проводится в столице в рамках проекта "Зима в Москве". До 2 марта горожане и гости Москвы смогут попробовать там свежеиспеченные блины с разными морскими начинками.

Профессиональные повара будут работать для посетителей площадок в Митине и Косино-Ухтомском, передает портал мэра и правительства столицы. Гостям предложат на выбор три специальные начинки для блинов: слабосоленую форель со сливочным сыром, камчатского краба с рикоттой и икру минтая.

Приобрести блины москвичи и гости столицы смогут по фиксированной стоимости в пространстве "Готовим на месте". При этом на угощения с икрой минтая будет действовать специальная цена.

Представитель рыбопромышленной компании, которая поставляет продукцию на рынки "Москва – на волне", рассказал, что икра этой рыбы почти ни в чем не уступает красной икре. Минтай, который обитает в океанических водах, является источником целого комплекса витаминов и минералов. Так, в состав продукта входят такие соединения, как жирные кислоты омега-3, витамины групп A, B, C, E, а также микро- и макроэлементы.

При этом тем, кто предпочитает блины без начинки, повара предложат сет из трех видов этой выпечки. В свою очередь те, кто выберет блины с икрой, получат в дополнение к такому набору банку деликатеса.

Вместе с тем в субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, на рыбных рынках "Москва – на волне" пройдут мастер-классы. Они запланированы с 12:00 до 18:00. Участники смогут приготовить ржаные оладьи с форшмаком и гречневые блины с начинкой из слабосоленой семги и козьего сыра.