Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в шести районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Обновленные поликлиники начали принимать пациентов еще в шести районах столицы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

После реконструкции были открыты здания в Орехово-Борисове Южном, Хорошёвском районе, Марьине, Якиманке, Южном Бутове и Южном Медведкове, уточнил мэр. Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, который, напомнил градоначальник, делает медпомощь комфортнее и доступнее.

Специалисты поработали над созданием просторных зон ожидания, сделали удобное зонирование и установили новейшее диагностическое оборудование.

Собянин напомнил, что в рамках масштабной программы модернизации городских поликлиник в мегаполисе за пять лет были обновлены 280 зданий, из которых девять – в этом году.

В столице также идет системная работа по формированию онкологического кластера. Построили и реконструировали четыре онкологических комплекса – ММКЦ "Коммунарка", МКНЦ имени Логинова, ММНКЦ имени Боткина, ГКБ имени Юдина.

В настоящее время рабочие подошли к концу основных работ по строительству нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в Сколкове. Строительная готовность объектов комплекса, который является одним из самых ведущих онкологических центров России, составляет 70%.

