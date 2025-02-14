В московском офисе "Добро.рф" провели корпоративный День донора

В самой крупной волонтерской организации страны "Добро.рф" корпоративный тимбилдинг проходит в особом формате – сотрудники офиса устраивают совместный День донора. Некоторые из них давно участвуют в подобных акциях, а для других это стало первым опытом.

В организации уверены, что своим примером они вдохновляют окружающих на добрые поступки и надеются, что количество доноров в стране будет только расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.