26 февраля, 16:30Город
Жителей и гостей столицы пригласили попробовать блины на "Московской Масленице"
Горожане и гости столицы могут попробовать десятки видов блинов с сотнями начинок на площадках фестиваля "Московская Масленица".
Помимо этого, всю неделю в городе устраивают различные тематические активности. Среди них – хороводы, богатырские турниры и мастер-классы. Например, 26 февраля в 19:00 в Доме Гоголя можно послушать народные мелодии в современной обработке и частушки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.