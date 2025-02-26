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26 февраля, 16:30

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Жителей и гостей столицы пригласили попробовать блины на "Московской Масленице"

Жителей и гостей столицы пригласили попробовать блины на "Московской Масленице"

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Горожане и гости столицы могут попробовать десятки видов блинов с сотнями начинок на площадках фестиваля "Московская Масленица".

Помимо этого, всю неделю в городе устраивают различные тематические активности. Среди них – хороводы, богатырские турниры и мастер-классы. Например, 26 февраля в 19:00 в Доме Гоголя можно послушать народные мелодии в современной обработке и частушки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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