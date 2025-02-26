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26 февраля, 08:00

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Москвичи смогут посетить Пушкинский музей по одному билету на двоих

Москвичи смогут посетить Пушкинский музей по одному билету на двоих

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28 февраля в Москве пройдет ежегодная акция "Свидание в Пушкинском". В этот день посетить экспозиции музея вдвоем можно будет по одному билету. Для гостей подготовили тематические экскурсии по постоянным выставкам и мастер-класс по рисунку.

Акция вдохновлена историей любви художника Василия Кандинского и Нины Андреевской. Их первое свидание состоялось именно в Пушкинском музее в 1916 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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