Москвичи смогут посетить Пушкинский музей по одному билету на двоих

28 февраля в Москве пройдет ежегодная акция "Свидание в Пушкинском". В этот день посетить экспозиции музея вдвоем можно будет по одному билету. Для гостей подготовили тематические экскурсии по постоянным выставкам и мастер-класс по рисунку.

Акция вдохновлена историей любви художника Василия Кандинского и Нины Андреевской. Их первое свидание состоялось именно в Пушкинском музее в 1916 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.