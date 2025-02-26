Юристы предложили запретить продажу автомобилей без личного присутствия владельца

Юристы направили в Минцифры и ГАИ предложение запретить продажу автомобилей без личного присутствия их владельцев. Это должно защитить россиян от действий мошенников.

Сейчас многие госуслуги, включая переоформление автомобиля, снятие с учета и оформление договора купли-продажи, можно провести удаленно. Авторы инициативы ссылаются на успешный опыт введения подобных ограничений в сфере недвижимости, где механизм защиты появился после случаев незаконной продажи квартир и домов без ведома владельцев.

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