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24 февраля, 09:45

Транспорт

В Москве изменят схему движения на нескольких участках дорог

В Москве изменят схему движения на нескольких участках дорог

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В ближайшее время в нескольких районах Москвы будет изменена схема движения. В столице специалисты ЦОДД реализуют более пятидесяти проектов. Как сообщили в департаменте транспорта, изменения коснутся скоростного режима на четырех участках вблизи социальных объектов и школ, а также на опасных поворотах.

Кроме того, с помощью разметки планируется организовать 10 островков безопасности для замедления транспортного потока, улучшения видимости пешеходов и снижения риска аварий. Также будет установлено 30 новых дорожных знаков на улицах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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