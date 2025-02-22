22 февраля, 22:25Город
"Мой район. Новости": Москва стала лидером по качеству жизни среди регионов РФ
Москва стала лидером по качеству жизни среди российских регионов. При составлении рейтинга учитывались десятки показателей, куда вошли уровень экономического развития, жилищные условия населения, развитие транспорта и многие другие.
Чтобы Москва продолжала оставаться в лидерах ведется большая работа по разным направлениям. Жителям доступны метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт. Также в настоящее время активно возрождается и трамвайная сеть.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".