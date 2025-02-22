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22 февраля, 22:25

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"Мой район. Новости": Москва стала лидером по качеству жизни среди регионов РФ

"Мой район. Новости": Москва стала лидером по качеству жизни среди регионов РФ

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Москва стала лидером по качеству жизни среди российских регионов. При составлении рейтинга учитывались десятки показателей, куда вошли уровень экономического развития, жилищные условия населения, развитие транспорта и многие другие.

Чтобы Москва продолжала оставаться в лидерах ведется большая работа по разным направлениям. Жителям доступны метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт. Также в настоящее время активно возрождается и трамвайная сеть.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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