Патриарх Кирилл призвал готовить священников к борьбе с неоязычеством в зоне СВО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал усиленно готовить священников, которые работают в зоне спецоперации, чтобы противодействовать неоязыческим настроениям среди солдат. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доклад, представленный на собрании духовенства Московской митрополии.

"Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений, в последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу", – подчеркнул патриарх.

По его словам, некоторым священникам уже удавалось успешно повлиять на военных, чтобы те отказались от неоязыческих практик. Но системный подход, предполагающий обучение перед командировками в зону СВО, позволит лучше противостоять этому явлению.

Патриарх ранее уже заявлял о риске распространения неоязычества среди солдат, так как война провоцирует "деформированную духовность". Он отмечал, что в неоязыческих идеях важное место отводится насилию и силе, в то время как армия является местом проявления человеческой силы. Поэтому, по мнению патриарха, есть риск, что далеких от православия военнослужащих может привлечь "риторика неоязыческих проповедников".

Патриарх отметил, что неоязычество паразитирует на ложной идеи о том, что христианство несовместимо с воинским героизмом. Патриарх подчеркнул, что лживость этого тезиса доказывается многими святыми воинами.