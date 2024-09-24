Патриарх Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди солдат, так как война провоцирует "деформированную духовность". Такое мнение патриарх высказал на заседании Высшего церковного совета, передает РИА Новости.

По его словам, в неоязыческих идеях важное место отводится насилию и силе, в то время как армия является местом проявления человеческой силы. Поэтому, по мнению патриарха, есть риск, что далеких от православия военнослужащих может привлечь "риторика неоязыческих проповедников".

Патриарх отметил, что неоязычество паразитирует на ложной идеи о том, что христианство несовместимо с воинским героизмом. Патриарх подчеркнул, что лживость этого тезиса доказывается многими святыми воинами.

"Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в вооруженных силах", – добавил патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что люди должны быть религиозными, если хотят остаться счастливыми. По его словам, если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мир действительно входит в эпоху апокалипсиса.