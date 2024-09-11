Патриарх Кирилл: если человечество хочет остаться счастливым, оно должно быть религиозным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Человечество может войти в апокалипсическую эпоху из-за бурного развития искусственного интеллекта. Если оно хочет быть счастливым и выжить, то необходимо быть религиозным, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – цитирует его РИА Новости.

По словам Патриарха, внедрение ИИ может привести к колоссальному технологическому прорыву и созданию машин, о которых сейчас и нельзя думать. Он объяснил, что все это может послужить и благу человека, и против него. Патриарх Кирилл призвал становиться лучше нравственно и духовно.

"Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы", – сказал он.

Патриарх считает, что развитие человечества может стать жизнеспособным только при одновременном увеличении в людях веры и нравственности.

"Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это нужно всем нам осознавать ясно, и единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир <…> Что такое апокалипсис? Конец света", – указал он.

Патриарх Кирилл добавил, что основная задача состоит в том, чтобы не допустить развития ИИ.

Ранее рост популярности нейросетей привел к снижению числа вакансий на позиции копирайтера и редактора. С января по август 2024 года на hh.ru было опубликовано 13,6 тысячи вакансий копирайтера, что на 23% меньше, чем за тот же промежуток прошлого года. Число вакансий на должность редактора тоже сократилось.

