Эксперт Степанова: через 10 лет ключевой технологией поисковика станет ИИ

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Поисковики станут считывать предпочтения пользователей, научатся работать с голосовым и визуальным вводом, а также оптимизируют контент под желания потребителей, сообщила ИИ-эксперт Екатерина Степанова в беседе с "Газетой.ру".

Она отметила, что со временем запросы станут длиннее, а результаты – адаптивнее. Благодаря модели обработки естественного языка программы смогут подстраиваться под намерения людей, из-за чего ответы поисковиков приблизятся к наиболее точным. Степанова заявила, что в течение 10 лет фото и видео станут неотъемлемой частью запросов.

По прогнозам эксперта, вскоре удастся генерировать запросы и через другие устройства, которыми человек активно пользуется, в том числе смарт-часы, холодильник или очки. Она считает, что в течение нескольких лет отечественные сервисы и программы для аналитики опередят на российском рынке зарубежные порталы и браузеры.

"Мы уже наблюдаем, как в связи с уходом Google с российского рынка на первый план выходит "Яндекс". В ближайшие годы могут воскреснуть альтернативные отечественные поисковики, такие как "Поиск Mail.ru" и Rambler", – отметила Степанова.

Она уверена, что через 10 лет все сайты и ресурсы будут обязаны требовать согласие на обработку персональных данных. Специалист связала это с развитием рекламного таргета, который в будущем может идти вразрез с конфиденциальностью персональных данных пользователей.

Весной 2024 года в РЖД сообщили о начале работы с ИИ: с помощью искусственного интеллекта специалисты планировали развивать беспилотное ведение поездов. На новом этапе совершенствования системы РЖД хотели разработать алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на платформах.