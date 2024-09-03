Эксперт Милкус: искусственный интеллект пока не сможет заменить преподавателей

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Сейчас искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить учителей. Об этом в эфире радио КП заявил заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус.

"Он (ИИ. – Прим. ред.) может быть поставщиком информации, но заменить учителя, который также организует воспитательный процесс, он не может. Мы демонизируем эту технологию, хотя она помогает систематизировать знания, адаптировать их под потребителя", – рассказал эксперт.

Милкус отметил, что преподаватели уже научились отличать работы, написанные детьми от произведений ИИ.

Ранее 64% российских учащихся, участвовавших в опросе, сказали, что никогда не использовали в учебе чат-бот в генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. При этом 9% опрошенных отметили, что пробовали использовать его, но либо не получали нужного ответа, либо не могли разобраться с функционалом.

Остальные респонденты сообщили, что все-таки используют чат-бот. Школьники разбирают с его помощью сложные задания (10%), пишут сочинения (10%), а также выполняют домашнюю работу (4%).