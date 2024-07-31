Российские школьники используют нейросети для написания сочинений и решения задач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьники чаще всего используют ИИ для написания сочинений и решения сложных задач. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, в котором приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.

По словам 64% школьников, они никогда не использовали в учебе чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. При этом 9% опрошенных отметили, что пробовали использовать его, но либо не получали нужного ответа, либо не могли разобраться с функционалом.

Остальные респонденты, по словам аналитиков, сообщили, что все-таки используют чат-бот. Школьники разбирают с его помощью сложные задания (10%), пишут сочинения (10%), а также выполняют домашнюю работу (4%). 3% школьников признались, что используют нейросеть как шпаргалку на уроках и контрольных.

Кроме того, как показал опрос, по словам 22% респондентов, учителя еще ни разу не заметили подвоха. Только 9% отметили, что учителя сразу видели решенную с помощью нейросети работу.

Аналитики также спросили у родителей школьников, как они относятся к использованию ChatGPT. Выяснилось, что 26% респондентов считают, что использование чат-ботов в учебе только вредит детям. Такое же количество опрошенных заявили, что не знали об этой технологии или о том, что ее можно использовать в учебе. Еще 21% родителей считают, что под контролем взрослых чат-бот может быть полезным.

"Нейросети действительно могут стать отличным инструментом для того, чтобы проводить исследования или генерировать идеи для создания нового проекта", – отметил один из авторов исследования, преподаватель математики Андрей Шелудько.

Он также подчеркнул, что использование нейросети при этом может негативно повлиять на вовлеченность школьников в образовательный процесс.

Российские учителя также смогут проводить проверку домашних заданий и планировать учебные программы при помощи ИИ. Об этом ранее рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов. Обеспечить такую возможность смогут специальные цифровые помощники, которые разрабатываются в настоящее время.

Грибов также отметил, что реализация проекта с внедрением цифровых помощников может ускорить решение задачи по снижению бюрократической нагрузки учителей. Программы повышения квалификации в сфере ИИ успели пройти более 30 тысяч российских педагогов.