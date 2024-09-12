"Интерфакс": РПЦ опровергла слухи о госпитализации патриарха Кирилла

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В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли слухи о том, что патриарх Кирилл был госпитализирован, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

До этого в Сети появилась информация, что патриарху стало плохо после выступления на площади Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

"Это неправда. С патриархом все в порядке", – сказал источник.

12 сентября патриарх возглавил торжества по случаю Дня памяти святого князя Александра Невского.

Ранее патриарх Кирилл назвал россиянам секрет счастья. По словам священнослужителя, человечество может войти в апокалипсическую эпоху из-за бурного развития искусственного интеллекта. Если оно хочет быть счастливым и выжить, то необходимо быть религиозным, считает патриарх.

