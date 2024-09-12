Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Владимиру Путину икону святого благоверного князя Александра Невского. Дар он вручил в память о юбилейной дате (в 2024 году исполняется 300 лет) перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей Невского во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

"Чтобы он хранил вас, как воин укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию", – цитирует патриарха РИА Новости.

В свою очередь, Путин поблагодарил патриарха, отметив его вклад в укрепление веры и фундаментальных ценностей.

Между тем президент России назвал Александра Невского хранителем российской государственности, чьи отношения с Ордой сформировали условия для сохранения русской идентичности. Путин напомнил, что еще Петр Первый посвятил Невскому первый монастырь, который заложил на месте будущей столицы.

Как считает президент, символизм заключается в том, как пересекаются дела, совершенные Петром Первым и Невским. В свою очередь, патриарх указал, что Невский очень тонко разобрался во врагах и противниках.