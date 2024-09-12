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Владимир Путин назвал Александра Невского хранителем российской государственности, чьи отношения с Ордой сформировали условия для сохранения русской идентичности. Об этом президент РФ рассказал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после посещения Благовещенского храма.

"Любопытно, что Петр Первый первый монастырь, который заложил на новом месте, на месте будущей столицы, посвятил именно Александру Невскому. Не случайно, потому что он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса, без всякого преувеличения", – отметил российский лидер.

Путин считает, что символизм заключается в том, как пересекаются дела, совершенные Петром Первым и Невским. В свою очередь, патриарх указал, что Невский очень тонко разобрался во врагах и противниках.

По словам главы государства, Невский смог сохранить русскую идентичность.

Ранее Путин отметил, что русский народ – это больше чем просто национальность. При этом он заметил, что быть русским является большой ответственностью перед Россией за сохранение целостности страны. Именно это, как утверждает президент РФ, является основой истинного патриотизма.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. Он также считает, что нужно поменять фразу "многонациональный народ РФ" на "русский народ РФ".

