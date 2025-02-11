Спикер РПЦ Кипшидзе: попытки самостоятельного изгнания бесов не доведут до добра

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Самостоятельное изгнание бесов до добра не доведет, верующим следует молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освещения квартиры необходимо звать священника. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в Удмуртии пенсионерка решила изгнать колдунов из квартиры с помощью парафиновой свечи. Пенсионерка зажгла ее и поставила на стиральную машину, а сама ушла в другую комнату. После этого начался пожар, который через некоторое время потушили.

"Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви", – цитирует Кипшидзе РИА Новости.

До этого в Сети появилась публикация от имени "священника храма святителя Николая в Ясенево иерея Андрея Кузнецова", который утверждал, что крест на металлической цепочке относится к язычеству и что носить его следует только на специальной тканевой ленте черного или красного цвета.

При этом Московская епархия Русской православной церкви опровергла такое сообщение, заявив, что подобного храма не существует.

