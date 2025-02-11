Спикер РПЦ Кипшидзе: попытки самостоятельного изгнания бесов не доведут до добра

11 февраля, 18:32Общество
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Самостоятельное изгнание бесов до добра не доведет, верующим следует молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освещения квартиры необходимо звать священника. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в Удмуртии пенсионерка решила изгнать колдунов из квартиры с помощью парафиновой свечи. Пенсионерка зажгла ее и поставила на стиральную машину, а сама ушла в другую комнату. После этого начался пожар, который через некоторое время потушили.
"Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви", – цитирует Кипшидзе РИА Новости.
До этого в Сети появилась публикация от имени "священника храма святителя Николая в Ясенево иерея Андрея Кузнецова", который утверждал, что крест на металлической цепочке относится к язычеству и что носить его следует только на специальной тканевой ленте черного или красного цвета.
При этом Московская епархия Русской православной церкви опровергла такое сообщение, заявив, что подобного храма не существует.
Регламент по изгнанию бесов разработали в РПЦ