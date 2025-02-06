В РПЦ опровергли сообщение о недопустимости ношения креста на металлической цепочке

Фото: 123RF/kawfangkanjana

Ношение креста на металлической цепочке не противоречит канонам православной церкви, сообщает Московская епархия Русской православной церкви.

До этого в Сети появилась публикация от имени "священника храма святителя Николая в Ясенево иерея Андрея Кузнецова", который утверждал, что крест на металлической цепочке относится к язычеству и что носить его следует только на специальной тканевой ленте черного или красного цвета.

"Официально заявляем, что храма святителя Николая в Ясенево не существует, а в клире Московской (городской) епархии нет священника с именем Андрей Кузнецов. Полный перечень храмов и духовенства столицы можно найти в соответствующем справочнике", – передает РИА Новости сообщение епархии.

Ранее в России предложили открыть круглосуточные храмы. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что они могут стать для россиян местом утешения и силы. Парламентарий объяснил, что ночью часто происходят события, решающие жизнь: кто-то теряет близких, кто-то отправляется в дальний путь.

