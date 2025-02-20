"Мой район. Новости": в Перове начали заселять новый дом по программе реновации

Жители района Перово начали переезжать в новый дом, построенный по программе реновации. Квартиры стали просторнее, а готовый ремонт позволяет сразу заселиться без лишних затрат. В доме предусмотрены балконы, удобные кухни и несколько санузлов.

Во дворе оборудовали современные детские и спортивные площадки, зону отдыха. На первых этажах откроются магазины, аптеки, кафе и салоны красоты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".