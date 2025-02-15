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15 февраля, 09:15

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Новый вантовый мост соединит Рублево и Рублево-Архангельское

Новый вантовый мост соединит Рублево и Рублево-Архангельское

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В Москве построят новый вантовый мост, который соединит поселок Рублево и микрорайон Рублево-Архангельское. Это поможет снизить нагрузку на Новорижское шоссе и улучшит транспортную доступность западных районов столицы и области.

Мост пройдет через Москву-реку недалеко от Рублевской станции водоподготовки. Его длина вместе с подходами составит 390 метров, а в каждом направлении предусмотрено по две полосы движения. Архитектурное решение моста основано на вантовой конструкции с центральным кольцом, от которого расходятся тросы.

За последний год в Москве появилось более 100 километров новых дорог, 25 мостов, эстакад и тоннелей. До 2025 года в столице планируют построить еще 30 автомобильных мостов, что поможет сократить время в пути и разгрузить основные магистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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