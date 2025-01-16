Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 11:45

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В Москве построят новые пешеходные мосты

В Москве построят новые пешеходные мосты

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На юге, западе и северо-западе столицы планируют возвести четыре новых пешеходных моста. Два из них будут расположены в районе набережных, а еще два перекинут через Москву-реку.

По проекту, каждый мост будет дополнен пешеходными зонами, павильонами и причалами, чтобы сделать их удобными и функциональными. Например, вело-пешеходный мост в Нагатинском затоне, ранее открытый Сергеем Собяниным, уже позволяет жителям быстро добираться до ключевых транспортных узлов.

Среднее расстояние между мостами в Москве сейчас составляет около 2,3 километра. Однако новые проекты стремятся сократить эти расстояния, чтобы сделать город более комфортным и доступным для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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