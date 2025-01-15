Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации построили на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройка находится по адресу Волгоградский проспект, дом 107, корпус 4. Ее общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров.

По словам Овчинского, односекционный дом возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В здании предусмотрено 147 квартир общей площадью свыше 8,8 тысячи "квадратов", при этом две из них оборудованы для маломобильных граждан.

"В подъездах расположились помещения для консьержа и колясочные. Первый этаж в доме нежилой, там могут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Новостройка находится в восьми минутах ходьбы от станции метро "Кузьминки", а в радиусе километра есть школы, детские сады, частные медицинские клиники и магазины", – добавил он.

Фасад дома был облицован бетонными плитками с фактурой под кирпич и алюмокомпозитными кассетами в светлых тонах с акцентными серо-коричневыми вставками. Специалисты установили корзины для кондиционеров, а входы оформили витражным остеклением. В самом доме работают четыре лифта грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов.

Кроме того, благоустроили и прилегающую территорию. Было смонтировано наружное освещение, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.

Отмечается, что строительство дома находилось на контроле у инспекторов Мосгосстройнадзора.

В ходе реализации программы реновации особое внимание уделяется качеству жилых объектов и срокам их возведения, подчеркнул председатель Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что здание было построено на земельном участке площадью 0,5 гектара. В квартирах выполнили готовую улучшенную отделку по стандартам правительства Москвы.

"Всего проведено 14 выездных проверок, по результатам итоговой Мосгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии здания требованиям проектной документации, после чего оформил разрешение на его ввод в эксплуатацию", – отметил Слободчиков.

Ранее еще три жилых комплекса были построены на юге Москвы в районе Царицыно по программе реновации. Дома возведены в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой в районе с хорошей транспортной доступностью.

Помимо этого, Сергей Собянин включил в столичную программу реновации девять новых площадок для строительства жилых комплексов. Территории расположены в пяти районах города – четыре в Южном Тушине, две в Покровском-Стрешневе, по одной в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине.