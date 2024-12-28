Еще один дом по программе реновации появится в Нагорном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройка по программе реновации появится в Нагорном районе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект предполагает строительство многоквартирного дома, состоящего из шести секций разной этажности, с изолированным двором", – рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он уточнил, что на первых этажах здания будут расположены помещения общественного и коммерческого назначения.

Дом будет п-образной формы с одноэтажной пристройкой. Входные группы, в которых будут оборудованы тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержей и помещения для почтовых ящиков, будут сквозными, чтобы обеспечить проход как со стороны улицы, так и со стороны двора. Въезд во двор будет закрыт для автомобилей.

Между секциями будут расположены пешеходные проходы, а также проездная арка для пожарной и другой специальной техники. Парковка с помещением для уборочной техники будет подземной. Там же расположат электрощитовую и насосную.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что следующие этапы программы реновации жилого фонда в Москве охватят старые девятиэтажки. По его словам, в столице точно будут новые волны реновации. Нужно оставлять под них заделы, чтобы постепенно включать в программу следующие жилые фонды.

Как добавил градоначальник, часть пятиэтажек еще требует обновления. Кроме того, рано или поздно все дома потребуют своей реновации.

Тем временем жители двух старых домов начали заселяться в новостройку в Тимирязевском районе, построенную в рамках программы реновации. Новый дом расположен на Дмитровском шоссе, 55А. Это уже пятое по счету здание в районе, переданное под заселение по программе реновации.

