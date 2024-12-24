Город реализовал около 40 помещений на первых этажах новостроек по реновации в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На первых этажах новостроек по программе реновации, которые были возведены на северо-западе Москвы, открылось 38 предприятий социально-бытового назначения. Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

К настоящему моменту в этой части столицы под заселение были переданы 16 новостроек, которые появились в рамках реализации программы реновации. Предприятия были открыты в 10 из них.

Так, на первых этажах новых домов город реализует помещения, предназначенные для развития малого и среднего бизнеса. Там начинают свою работу объекты торговли и сервиса, а также центры культурного, спортивного и социального назначения.

"Сегодня в округе больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли – по 10. Следом идут пункты выдачи заказов – их 8 точек. Замыкают рейтинг салоны красоты, которых в округе открылось 3", – рассказал Овчинский.

Он также обратил внимание, что в общей сложности в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предполагается создать почти 8 тысяч нежилых помещений, где может появиться свыше 200 тысяч рабочих мест.

В общей сложности на первых этажах новостроек по реновации начали работать около 700 объектов, рассказал ранее Сергей Собянин. Благодаря этому появилось около 9,5 тысячи рабочих мест. При этом с момента начала программы построены и переданы под заселение 324 жилых комплекса, на первых этажах которых размещены свыше 1 400 нежилых помещений.