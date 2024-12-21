Около 80% переехавших по реновации семей в ЮВАО пользовались сервисом "Помощь в переезде"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 80% из всех переехавших по реновации семей на юго-востоке столицы воспользовались сервисом "Помощь в переезде". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Он отметил, что сервисом пользовались около девяти тысяч семей. Жители заказывали грузовые автомобили, а специалисты помогали им разобрать и упаковать вещи, а затем перевезти их из старой квартиры в новую.

Сервис полностью бесплатный. Желающие могут оставить заявку на сайте или в центрах информирования по переселению, которые располагаются на первых этажах новостроек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Реорганизация коснется участка площадью 2,11 гектара.