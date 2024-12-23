Заселение в новый ЖК по программе реновации началось в Тимирязевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители двух старых домов начали заселяться в новостройку в Тимирязевском районе на севере Москвы, построенную в рамках программы реновации. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики столицы.

Новый дом расположен на Дмитровском шоссе, 55А. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, это уже пятое по счету здание в районе, переданное под заселение по программе реновации.

Новостройку заселят около 180 жителей двух старых домов в Линейном проезде. Всего в Тимирязевском районе в программу реновации включили 45 домов, новые квартиры получат 8,2 тысячи человек.

Возле дома оборудовали детскую и две спортивные площадки, а также зону отдыха для горожан. На придомовой территории провели комплексное озеленение. В двухсекционной новостройке предусмотрены 153 квартиры общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров, в том числе 8 – для маломобильных граждан.

На ее первых этажах разместятся магазины, аптеки, пункты выдачи заказов или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сам дом находится в районе со сложившейся городской инфраструктурой, недалеко от московских городских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский обратил внимание, что город предоставляет москвичам комфортные квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Жилые помещения оборудованы сантехникой, электрическими плитами, осветительными приборами. Они уже готовы к переезду будущих новоселов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что письма с предложениями равнозначных квартир город направил около 180 жителям 1-го и 3-го домов в Линейном проезде. К осмотру предложенного жилья можно приступить уже сегодня. Рядом с новым домом находится центр информирования по переселению, в котором специалисты будут консультировать участников программы реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом.

Кроме того, будущие новоселы могут воспользоваться суперсервисом "Переезд по программе реновации". Москвичам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, доступны шесть услуг, которые позволят существенно облегчить переселение.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает в рамках программы реновации в Москве предоставлять равнозначное жилье в другом районе города.

Теперь это может быть сделано в случае письменного согласия собственника жилого помещения или его нанимателя.

