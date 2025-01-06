Собянин: более 600 жителей получат квартиры по реновации в доме на улице Кедрова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые квартиры по программе реновации в доме, расположенном на улице Кедрова, получат 670 москвичей, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Новостройка расположена в шаговой доступности от станций метро "Профсоюзная" и "Академическая", а также находится неподалеку от детских садов, школ и больниц, обратил внимание мэр.

В жилом комплексе создали 12 секций переменной этажности и построили подземную парковку. Кроме того, рядом с домом обустроили две зоны для отдыха жителей. Там находятся 4 детские и 2 спортивные площадки, а также создана безбарьерная среда.

В общей сложности в Академическом районе в программу реновации входит 19 домов. При этом 17 из них уже расселили или находятся на этапе переезда.

Кроме того, пять старых домов в рамках программы реновации расселили столичном районе Коптево. Всего по реновации в районе планируется расселить жителей 123 домов, в итоге более 23 тысяч горожан получат новые квартиры в современных домах.