Расселение пяти старых домов завершено в Коптеве с начала программы реновации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном районе Коптево расселили пять старых домов в рамках программы реновации, москвичи получили новые квартиры. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Всего по реновации в районе планируется расселить жителей 123 домов, в итоге более 23 тысяч горожан получат новые квартиры в современных домах. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что переселение началось в 2022 году, когда передали под заселение первую новостройку в Соболевском проезде.



"Сегодня их количество достигло двух, почти 400 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой", – добавил он.

После расселения старые дома снесут, а на их месте появится новое жилье.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что программа реновации будет полностью реализована к 2032 году. Затем перед столичными властями встанет задача о переселении жителей других домов. На очереди будут старые 9-этажные дома, включая панельные здания.

По словам градоначальника, зачастую такие "брежневки" были по качеству даже хуже более ранних "хрущевок".

