Около 1 800 жителей трех округов Москвы приступили к переселению по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 1 800 жителей девяти старых домов на севере, востоке и северо-востоке Москвы в последнюю неделю декабря получили письма с предложением переехать в новые квартиры по программе реновации, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Число расселяемых в Северном административном округе домов вырастет до 90, в Восточном – до 194, а в Северо-Восточном – до 87", – сказал он.

В итоге планируется расселить свыше 405 тысяч человек из 2 076 устаревших жилых сооружений, рассказал Ефимов. Новые дома были построены по всем современным стандартам, включая принцип безбарьерной среды, а также обязательное выделение первых этажей под общественные и коммерческие помещения.

Предложения равнозначных квартир получила 1 000 жителей четырех домов в Бескудникове и Головинском районе, около 380 граждан – из двух домов в Бутырском районе и еще столько же – в Соколиной Горе. Осмотреть предлагаемые помещения они смогут уже в 2025 году, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Их переселят в пять новых домов, два из которых возведены в Головинском районе, и по одному – в Бескудникове, Бутырском районе и районе Соколиная Гора. Для переселенцев по программе реновации оборудованы 919 квартир общей площадью в 53 тысячи квадратных метров.

Ранее приступили к заселению жители двух старых домов в Тимирязевском районе на севере города. Новостройка стоит на Дмитровском шоссе. Это уже пятое по счету здание в районе, переданное под заселение по программе реновации.

