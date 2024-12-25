Собянин: выполним все обязательства, что взяли на себя по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мнение москвичей является основой программы реновации, заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

"Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. При этом мнение жителей будет здесь, конечно, главным", – подчеркнул мэр.

Также Собянин отметил, что программа реновации будет полностью реализована к 2032 году. Однако он добавил, что это не означает решение всех вопросов стареющего фонда, к этому времени перед столичными властями "встанут более сложные задачи".

Ранее мэр заявлял, что следующие этапы программы реновации жилого фонда в Москве охватят старые девятиэтажки. По его словам, в столице точно будут новые волны реновации. Нужно оставлять под них заделы, чтобы постепенно включать в программу следующие жилые фонды.

Как добавил градоначальник, часть пятиэтажек еще требует обновления. Кроме того, рано или поздно все дома потребуют своей реновации.