Седьмой жилой комплекс построили по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В рамках программы реновации в Очаково-Матвеевском возвели уже седьмой по счету жилой комплекс, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка, по его словам, стала самой крупной в районе. Она включила в себя восемь корпусов общей площадью почти 140 тысяч квадратных метров и подземную парковку. Всего в ЖК предусмотрено 1 247 квартир, суммарная площадь которых превышает 72 тысячи "квадратов".

"Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. В подъездах уже оборудовали помещения для консьержей и колясочные", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в пешей доступности для будущих жильцов находится станция "Аминьевская" БКЛ, школы, детские сады, каток, кафе, объекты здравоохранения и магазины. Еще специалисты оборудовали около дома детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха.

Проект строительства также включил в себя систему наружного освещения и камеры видеонаблюдения. В будущем там планируется высадка деревьев и кустарников, а также появление газонов и цветников.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, работы на объекте стартовали в сентябре 2022 года. Причем они проходили под контролем инспекторов комитета, которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства.

"В восьми корпусах состоялось 10 выездных проверок, по результатам итогового мероприятия оформили заключение о соответствии жилого комплекса утвержденной проектной документации, после чего выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию", – рассказал Слободчиков.

Ранее еще три жилых комплекса были построены на юге Москвы в районе Царицыно по соответствующей программе. Дома возведены в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой в районе с хорошей транспортной доступностью.

Помимо этого, Сергей Собянин включил в столичную программу реновации девять новых площадок для строительства жилых комплексов. Территории расположены в пяти районах города – четыре в Южном Тушине, две в Покровском-Стрешневе, по одной в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине.