Благотворительная ярмарка прошла в Московском дворце пионеров

Школьная благотворительная ярмарка "БлагоДарю" прошла во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Для мероприятия здесь было выделено 37 павильонов. Гости смогли приобрести здесь елочные игрушки, светильники, новогодние открытки и шкатулки.

Все это своими руками сделали учащиеся столичных школ и студенты колледжей. Все вырученные средства направят в фонды помощи детям из Луганской Народной Республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

