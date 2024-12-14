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14 декабря, 21:30

Общество

Благотворительная ярмарка прошла в Московском дворце пионеров

Благотворительная ярмарка прошла в Московском дворце пионеров

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Школьная благотворительная ярмарка "БлагоДарю" прошла во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Для мероприятия здесь было выделено 37 павильонов. Гости смогли приобрести здесь елочные игрушки, светильники, новогодние открытки и шкатулки.

Все это своими руками сделали учащиеся столичных школ и студенты колледжей. Все вырученные средства направят в фонды помощи детям из Луганской Народной Республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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