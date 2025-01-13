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13 января, 07:15

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Новый мост через Нагатинский Затон улучшил транспортную доступность для москвичей

Новый мост через Нагатинский Затон улучшил транспортную доступность для москвичей

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В Москве открылся новый мост через Нагатинский Затон, который значительно сократил время в пути для жителей ближайших улиц. Теперь добраться до станции БКЛ "Нагатинский Затон" стало гораздо быстрее – вместо 15 минут путь занимает всего 2–3 минуты. Мост не только улучшил транспортное сообщение, но и стал новым местом для отдыха местных жителей.

Он построен по оригинальной архитектурной концепции и разделен на две зоны – для пешеходов и велосипедистов. Это обеспечивает удобство и безопасность для всех пользователей. Протяженность моста составляет 219 метров, а ежедневно им будут пользоваться около 10 тысяч человек.

Новый объект уже стал важной частью района и символом улучшения городской инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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