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Новости

09 декабря, 12:30

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Москвичи показали, как подкармливают уток в Царицыне

Москвичи показали, как подкармливают уток в Царицыне

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, москвичи показали, как подкармливают уток в Царицыне. Утки оказались не готовы к резкому наступлению зимы. Голодные птицы обступили женщину. Она попросила администрацию парка присоединиться к кормлению.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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